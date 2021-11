AVERSA. A febbraio l’udienza a carico del prof Crocetto: accusato di aver chiesto soldi ad uno studente in cambio di superamento esame

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) A febbraio l’udienza a carico del prof Crocetto Nicola della Facoltà di Ingegneria di Aversa. L’udienza si terrà innanzi ai Giudici del Tribunale di Napoli Nord, per i reati di induzione indebita, secondo l’accusa il docente avrebbe chiesto soldi in cambio di un esame ad uno studente. Dovrà affrontare il processo il professore di Ingegneria dell’Università Vanvitelli di Caserta. Tale decisione fu presa dal gup Simone Farina, che dispose il rinvio a giudizio per il docente di Topografia coinvolto in un’inchiesta dei carabinieri su presunte richieste di denaro fatte agli studenti per passare l’esame. Stando all’accusa, il docente nel 2018 avrebbe proposto ad uno studente di laurearsi nella sua materia, anticipando la sessione di laurea di un mese, in cambio di 2mila euro, richiesta poi scesa a 500. Quando il giovane si recò a convalidare l’esame di Topografia sostenuto pochi giorni prima ad Aversa, il docente gli avrebbe comunicato la bocciatura, provando a convincere lo studente ad accettare la proposta di consegnargli 300 euro. Il ragazzo avrebbe rifiutando, portano comunque a casa un 27 prima di denunciare l’accaduto. Nicola Crocetto ha conseguito nel 1980 la laurea in Ingegneria Civile (sott. Idraulica) con lode. Dal 1985 al 1994 è stato docente a contratto nelle Facoltà di Ingegneria di Basilicata, L’Aquila e Seconda Università di Napoli. Dal 1994 al 2009 è stato dapprima Ricercatore e poi Professore Associato per il SSD ICAR/06, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile della SUN. Dal 2009 è Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell’ Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. La sua attività didattica ha riguardato corsi di Topografia, Telerilevamento, Cartografia Numerica e Sistemi Informativi Territoriali. Negli anni 2001-2006 è stato Professore Incaricato di “Topografia, Cartografia e Navigazione Aerea” presso l’Accademia Aeronautica Militare Italiana di Pozzuoli (NA). Nicola Crocetto ha partecipato dal 1983, come coordinatore di unità locali o partecipante a gruppi nazionali, a svariati gruppi di ricerca intra- ed interuniversitari su tematiche di settore.