AVERSA. Accoltellato perché rivale in amore. La storia di Giovanni a Rai Uno

AVERSA – E’ approdato a Storie Italiane, la trasmissione di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, il caso di bullismo avvenuto ad Aversa, nell’istituto Alessandro Volta dove un 15enne, lo scorso dicembre, fu accoltellato da un coetaneo, sembra per motivi di rivalità in amore. Nello studio della rete ammiraglia, era presente la madre del giovane rimasto ferito da due fendenti: “Dietro mio figlio c’è stato il Signore. Se non ci fosse stato lui, mio figlio non ci sarebbe più. Non capisco come sia possibile che i giovani di oggi arrivino a tanto. Anche noi siamo stati piccoli, ma non avevamo la paura che hanno oggi i nostri figli”.

In studio, la padrona di casa, Eleonora Daniele, ha chiesto alla donna come stesse ora Giovanni. “Sta meglio ma non gioisce più come prima” ha risposto la donna, sottolineando come l’evento abbia cambiato profondamente il 15enne.