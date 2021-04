AVERSA. Accusato di maltrattamenti e lesioni ai danni della sorella. Condannato

La donna aveva raccontato agli inquirenti il clima violento in cui…

AVERSA – Molestie in famiglia, minacce, lesioni personali ai danni della sorella convivente F.L., parte offesa nel processo a carico di F.M. e difesa dagli Avv.ti. Pierluigi Grassi e Agostino Russo. Questi sono i reati per i quali F.M. è stato condannato per il reato di maltrattamenti alla pena di anni tre e mesi due di reclusione oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile ed al pagamento delle spese di giudizio, dal giudice Marina Napolitano del Tribunale di Napoli Nord.

Tutto ha avuto inizio dalla denuncia sporta della sorella convivente F.L. che aveva raccontato agli inquirenti il clima violento, fatto di soprusi ed angherie nei suoi confronti. Durante il processo, alla luce degli evidenti elementi probatori a sostegno dell’imputazione , il Giudice ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti dell’imputato, interdetto anche dai pubblici ufficio per la durata di anni 5.

Ha retto l’impianto accusatorio sostenuto dalla pubblica accusa e dalla parte civile che sono riusciti a dimostrare il pesante clima di vessazione posto in essere dal F.L., destinatario anche della misura cautela dell’allontanamento dalla casa familiare.