AVERSA ALLE ELEZIONI. Fallita la manovra di Stefano Graziano di far passare Matacena per un Pd. Ora è costretto dalla Camusso e dalla Schlein a uscire dalla coalizione con De Luca e Zannini. Resta aperto il nodo FdI e del suo possibile appoggio a chi ha chiamato “stronza” la Meloni

D’altronde, la commissaria provinciale lavora con l’ex sindaco Lello Ferrara alla lista del partito e grazie a lui avrebbe individuato in Baldascino il candidato sindaco

AVERSA (G.G.) – Al di là delle supercazzole che il giornale, sicuramente incolpevole, è stato costretto a sorbirsi, la verità sulla posizione di Stefano Graziano, che stamattina ha affermato che lui, essendo un legittimista (da scompisciarsi dalle risate) del Pd, non può appoggiare la candidatura a sindaco di Francesco Matacena (a proposito, non si è ancora autosospeso dalla Presidenza dell’Ordine dei Commercialisti-) in quanto questi sarebbe appoggiato da Forza Italia e da Fratelli d’Italia.

La verità è un’altra: Stefano Graziano ha tentato in tutti i modi di far passare Matacena per un candidato espresso da lui in nome e per conto del pd.

Chiaramente nessuno ci ha creduto.

Allora non parlava di FI e FdI, che poi sono due incidenti della storia, visto che non contano proprio nulla.

La candidatura di Matacena è stata direttamente concepita da Giovanni Zannini, che l’ha presentata, ottenendone la benedizione, al governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Forza Italia ha solo comprato politicamente, elettoralmente, i voti di Giovanni Zannini, e Fratelli d’Italia ormai è un caso da Tso, visto e considerato che Oliva vorrebbe il simbolo affinché questo reggesse la coda di Vincenzo De Luca e di Giovanni Zannini, in prima linea a dare della “stronza” a Giorgia Meloni durante la famosa e piuttosto esilarante manifestazione dei sindaci campani e casertani che avrebbe dovuto essere accompagnata da un messo notificatore di buste verdi e da un sarto esperto il quale, forbici in mano, ne avrebbe dovute tagliare a bizzeffe di fasce tricolore indegnamente indossate.

è la verità su Aversa.Matacena è il candidato di De Luca. Graziano e Zannini, ossia il gatto e la volpe, hanno cercato di farlo passare per candidato del Pd, ma la commissaria provinciale Susanna Camusso ha capito che quello era e sarebbe rimasto il candidato di De Luca e Zannini, di un governatore di un certo amico del Pd e di chi lo guida in questo momento, ovvero Elly Schlein, e di un deluchiano che al tempo delle elezioni politiche ha definito Stefano Graziano, in un’altra intervista, “il mio maestro”.Di che cosa, aggiungiamo noi, possiamo ben immaginare.Il problema è che il rosso di Teverola è un deputato del Pd e nel momento in cui Susanna Camusso ha riesumato il nome dell’ex sindaco di Aversa Raffaele Ferrara, il quale ha a sua volta indicato il nome di un altro antigomorrista di primo conio, Baldascino, che poi dovrebbe essere il candidato sindaco del pd, non può fare un’altra cosa né può posizionare i suoi fedelissimi Marco Villano, Fiorenzano e Co. con Matacena così come questi vorrebbero.Il suo gioco, a quel punto, sarebbe scoperto.E allora, per salvare la sua posizione romana, Graziano ha messo una mano sulla spalla di Zannini e ha esclamato: Ebbene, l’allievo ha superato il maestro.E su questo non c’è dubbio, ce ne accorgiamo ogni giorno.Per il resto poche novità. C’è il problema di Oliva, che Cangiano sta facendo di tutto per riportare dentro a quella che, con tutti i limiti del mondo, è l’autentica candidatura moderata di centrodestra, che si chiama Antonio Farinaro.Una lista di FdI, con il simbolo, al primo turno, in appoggio a Francesco Matacena, sarebbe una lista di FdI in appoggio a Vincenzo De Luca e, dunque, politicamente in armonia con il concetto che questi ha espresso a Roma nei confronti di chi di Fratelli d’Italia è la leader.Ripetiamo: “Giorgia Meloni è una stronza”.