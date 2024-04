AVERSA ALLE ELEZIONI. Ora è ufficiale: Antonio Farinaro candidato sindaco. Non indugia più. Punta alla vittoria, ma per vincere non si svenderà al potere forestiero

Sull’attuale posizione di Fratelli d’Italia, al momento alleato dello scudiero di De Luca e di un deputato del Pd, meglio stendere un velo pietoso. Nel comunicato stampa che pubblichiamo in calce all’articolo viene declinato un elenco di 6 movimenti che si propongono come altrettante liste. Guardando meglio e in controluce i loro nomi riteniamo che al momento l’avvocato normanno abbia 4 buone liste già pronte. Ora bisognerà capire se da oggi al momento in cui dovranno essere presentate, si aggregheranno altri movimenti

AVERSA (g.g.) – Finalmente Farinaro è uscito allo scoperto. Lo ha fatto con un atto di coraggio ufficializzando oggi la sua candidatura a sindaco.

Correrà per vincere, correrà per partecipare a un ballottaggio che possa svolgersi realmente sui temi dell’identità di questa città ormai violentata e soggiogata da logiche impiantate da virus forestieri che ne stanno letteralmente stravolgendo il Dna costitutivo.

In un paio di occasioni Farinaro ha tentennato, attendendo che l’andamento schizofrenico di un partito, parliamo di Fratelli d’Italia, rientrasse in una logica di alternativa possibile di cui Farinaro non ha preteso di essere necessariamente un punto di sintesi, ma che si è sviluppata nel tempo in modo da rendere difficile e complicata l’assunzione di una responsabilità da parte di FdI di indicare in Alfonso Oliva la carta in grado di mettere insieme l’intero centrodestra.

Neppure Farinaro ci è riuscito finora e difficilmente ci riuscirà.

Ma FdI dovrà spiegare a Roma per quale motivo ilo suo principale esponente cittadino, ancora oggi, sembra tendere e protendere verso una colazione che di politico ha molto poco, imperniata su un pretoriano del governatore di sinistra della Campania Vincenzo De Luca e su uno che svolge, a Roma, l’incarico e la funzione di deputato del Pd.

Farirano punta a vincere, ma accetta anche il rischio di poter perdere.

Ed è questa la grande novità. Un uomo vero, una donna vera, si propongono prima di tutto per testimoniare dei valori e fanno il possibile per vincere.

Ma se vincere significa tradire questi valori, svendere la propria anima e la propria cultura, il proprio senso di appartenenza a un territorio, accettano serenamente e col sorriso sulle labbra di perdere.

Meglio vincere sicuramente, ma meglio perdere se vincere significa vendere l’anima al diavolo.

Ed è proprio questo il senso espresso dal comunicato stampa che pubblichiamo di seguito:

COMUNICATO STAMPA – L’avv. Antonio Farinaro, all’esito di una serie di incontri, nella riunione svoltasi ieri sera presso il suo studio, ha accettato la candidatura a Sindaco di Aversa propostagli dalle liste Per Aversa – Farinaro Sindaco, Forza Aversa, Noi Moderati per l’Italia, Nuovo Sud, Aversa Azzurra, Prima Aversa.

“Esprimo sincera e profonda gratitudine alle formazioni politiche che mi hanno indicato come candidato Sindaco della mia Città. Ringrazio di cuore e accetto con commozione e gratitudine una indicazione che ritengo un grande privilegio che mi inorgoglisce. Garantisco la mia ferma determinazione a profondere ogni sforzo in questa esaltante e nobile “avventura” e assicuro che mi dedicherò alla mia Città in maniera assorbente”.

Aversa sta vivendo un momento particolare che esige la preparazione di un’agenda politica coerente con la cultura, gli ideali, i valori e le grandi energie di cui gli Aversani sono depositari, evitando ingerenze estranee al vissuto, alla cultura , al tessuto e alle tradizioni della Città.

L’attuale situazione rende necessario un notevole impegno anche creativo per la soluzione di temi che, anche se a più riprese proposti come trainanti non sono mai stati, purtroppo, mai affrontati nella loro particolare complessità.

Va chiesto a tutti, nessuno escluso, una militanza civica, un’attiva partecipazione agli affari comuni di questa Città alla quale visceralmente apparteniamo.

Bisogna lavorare per una Aversa moderna, ma anche più umana, Comunità forte e coesa, in cui la passione politica nasce ed è sostanziata dalla passione civile, con la finalità di attuare una sinergia permanente tra Società civile ed Amministrazione, adoperandosi perché quest’ultima possa diventare laboratorio di efficienza e di cultura del fare, di convivenza civile tra le parti politiche, di trasparenza e di impegno al servizio effettivo del Cittadino.

“VIVA AVERSA”

L’addetto Stampa