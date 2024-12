AVERSA. ANNAMO BENE. Le mani del potentissimo Davide Ferriello sugli appalti pubblici della città

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Sapete chi abbiamo trovato all’interno della determina di cui già ci siamo occupati ieri, relativa ai lavori affidati a Fausto Schiavone della SIRI Costruzioni (galassia Caprio), per il completamento di un asilo nido con i fondi del PNRR? Un rtp rappresentato dalla signora Laura Alfano. E vi spieghiamo nell’articolo chi è. Sapete chi ci ha aiutato? Un’altra determina del comune clou del sistema Zannini: San Marcellino

AVERSA (g.g.) – A nostro avviso, Davide Ferriello è uno dei personaggi più importanti ed emblematici delle relazioni improprie – e improprie è solo un eufemismo – tra pubblica amministrazione ed imprese private che macinano fatturati milionari solo grazie agli appalti e agli affidamenti conquistati dai comuni e da alti enti pubblici.

Ai nostri lettori di Aversa che vogliono capire bene di chi e di cosa stiamo parlando, consigliamo vivamente di andare in Google e scivere davide ferriello casertace. Troveranno una vera e propria enciclopedia su questo ingegnere che da Marano a Carinaro, da Gricignano a dovunque sia adesso, non lo sappiamo neppure, ha mosso i fili di tantissime cose.

Un esempio per tutti: il suo fiancheggiamento all’allora viceprefetto pensionando Luigi Palmieri nella celeberrima vicenda della trasformazione, con una variante al Piano regolatore vigente fatta tra Natale e Capodanno, di 200 mila metri quadrati di terreno di Carinaro, su richiesta dell’imprenditore di Frattaminore, trapiantato ad Aversa, ovvero Ferdinando Canciello, spalleggiato in quella situazione, ma forse anche in altre, da Filippo Fecondo, del quale abbiamo festeggiato il rientro in grande stile come responsabile e direttore di un cantiere molto sospetto, quello degli scavi in atto a Caserta, a pochi passi dall’amministrazione provinciale, targati in maniera inquietante Egizya e derivati, ovvero la società amministrata da Biagio Francescone, considerato un prestanome, poco più o poco meno, di Camillo Belforte, figlio di Domenico Belforte, fondatore dell’omonimo clan a Marcianise.

Esiste un raggruppamento temporaneo di professionisti che CasertaCe ha già dimostrato in passato essere riferito, diretto e coordinato di fatto proprio da Davide Ferriello che, ai tempi d’oro di Giggin ‘a purpett, scelse l’ex parlamentare di Forza Italia come rappresentante di nozze.

Questa rtp si chiama Global Green Engineering, con sede ad Afragola. La Global Green Engineering è rappresentata dall’ingegnera Laura Alfano. Ora, siccome certe trame, come succedeva nella Roma consolare, ma soprattutto in quella imperiale, ecco che la signora Alfano, la troviamo assieme alla collega, Maria Luisa Verbicaro citata in un articolo di un anno fa (CLICCA E LEGGI), il cui compagno sta nella stessa società controllata di fatto da Davide Ferriello.

Di fatto perché Ferriello, ricoprendo incarichi pubblici di dirigenza, non può far parte di società che acquisiscono appalti pubblici. Ma di questo e di altre cose parleremo nei prossimi giorni, rispetto ad un soggetto, Davide Ferriello, che solo noi di CasertaCe abbiamo preso sul serio.

Si tratta di un uomo astuto, che comanda. Basta vedere tutti gli incarichi della signora Alfano ha conquistato nei comuni in cui Ferriello ha lavorato. Non solo Carinaro, ma anche Gricignano, Marano, Calvi Risorta, l’ufficio tecnico di Asl Napoli Due, dove, naturalmente, ha ricevuto incarichi anche la Verbicaro.

Naturalmente, sarà questo giornale a spiegare certi meccanismi. Un giornale che ha come unici strumenti la pervicacia e l’attenzione certosina sugli atti amministrativi e sull’incrocio che si può esercitare sugli stessi, utilizzando faticosamente gli strumenti informatici.

CLICCA QUI PER LEGGERE I DOCUMENTI DI AVERSA E SAN MARCELLINO