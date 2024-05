AVERSA. Attira una 16enne in hotel e la violenta: condannato 53enne. IL NOME

Alla giovane anche un risarcimento, già prevista una provvisionale di 10mila euro

AVERSA – Condanna a 4 anni di reclusione Nicola Oliva, 53enne di Aversa. E’ l’esito del processo che ha visto l’imputato ottenere anche lo sconto di un terzo della pena per aver optato per il rito abbreviato. I fatti avvennero nel gennaio del 2022 quando l’uomo si trovava a Campodolcino, in provincia di Sondrio, per motivi di lavoro e si era offerto di aiutare una giovane, attirata nella sua stanza d’albergo con una scusa violentandola

Dopo lo stupro la ragazza si è recata al pronto soccorso: qui gli accertamenti confermavano la violenza. Per questo l’uomo era accusato sia di violenza sessuale sia di lesioni ma per questo secondo reato è stato assolto. Inoltre l’uomo è stato condannato al risarcimento alla vittima per una somma da decidere in sede civile, anche se il giudice ha disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 10mila euro.