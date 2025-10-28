AVERSA. Banda di ragazzini violenti aggredisce uomo in strada e gli rompe il ginocchio

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

Grazie alle telecamere di sorveglianza è stato possibile identificare i responsabili. Si lavora per proseguire le indagini e catturare gli assalitori

AVERSA – Ennesima violenza da parte della baby gang nella città di Aversa, nello specifico a Via Roma, fulcro della movida normanna, dove un gruppo di ragazzi hanno preso d’assalto un signore che si trovava a passare per quelle zone.

Non è chiaro se ci sia stata un’incomprensione o una provocazione, o se addirittura sia nato da un malsano “diletto” dei giovani, ma stando alle prime ricostruzioni questi avrebbero messo atterra l’uomo con uno sgambetto sfruttando la superiorità numerica e lo avrebbero poi colpito, finanche utilizzando delle pietre ei confronti del malcapitato, il quale ha, purtroppo, riportato una frattura al ginocchio.

La vittima ha subito denunciato l’accaduto e le autorità, grazie ai filmati di sicurezza che hanno ripreso la scena sono stati in grado di identificare i responsabili. Mentre si lavora per proseguire le indagini, solleviamo la problematica sempre più frequente delle violenze nelle aree centrali della città di Aversa, come si può vedere anche in un’altra vicenda che abbiamo raccontato nella giornata di ieri (clicca e leggi qui). Ciò non fa altro che spaventare la popolazione normanna, sicuramente stanca di continui episodi negativi per la socialità attiva e per l’immagine della città.