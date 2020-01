AVERSA. Bimbo ucciso di botte dal patrigno. Monsignor Spiniello benedirà la piazzetta in suo ricordo

AVERSA – “Un episodio ancora vivo nei nostri cuori, ferita che sanguina e fa male come il primo giorno”. Cosi’ il sindaco di Cardito, provincia di Napoli, Giuseppe Cirillo, che, domenica prossima, 26 gennaio, alle 18:30 ha invitato l’intera cittadinanza alla Chiesa Sacro Cuore per una messa in memoria del piccolo Giuseppe, ucciso il 27 gennaio 2019 dal compagno della madre. Entrambi sono sotto processo al tribunale di Aversa-Napoli Nord, il primo per omicidio, tentato omicidio e maltrattamenti, la seconda per comportamento omissivo. “Subito dopo la messa ci sara’ una fiaccolata, andremo tutti assieme ad inaugurare la piazzetta che lo ricordera’ – dichiara il sindaco Cirillo – luogo dedicato a tutti i bambini dove, in modo immaginario, potranno giocare insieme al piccolo Giuseppe su giostrine che abbiamo installato”. Oltre alle giostrine, due panchine, una blu ed una rossa, colori che rappresentano la lotta alla violenza sui bambini e sulle donne. La targa sara’ scoperta dal sindaco e dal vescovo della diocesi di Aversa Monsignor Spiniello.