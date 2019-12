AVERSA. Crea creme viso anti-age con l’oro. Flavia tra le identità misteriose de “I soliti ignoti” di Amadeus

AVERSA – Nella puntata del programma di Rai Uno “I soliti ignoti” andata in onda questa sera, tra le identità misteriose da indovinare c’era anche una giovane aversana che crea creme anti-age “preziosissime” a base di oro. Flavia, 34 anni originaria della città normanna, si è presentata cercando di fare indovinare alla concorrente la sua identità, che valeva ben 32mila euro.

La concorrente non solo ha indovinato il lavoro di Flavia, ma durante l’abbinata finale con il parente misterioso, per un momento Flavia è stata in ballottaggio con un’altra giovane “ignota” per la scelta della sorella.