AVERSA. Depredata l’auto di una calciatrice, il suo appello sui social: “Aiutatemi a recuperare queste cose”

AVERSA – Brutta disavventura per una giovane donna in via Giotto ad Aversa. La donna ha ritrovato la sua auto, parcheggiata in strada, depredata. Annalisa Pirozzi, questo il suo nome, giovane calciatrice sella Salernitana calcio a 5 ha così deciso di lanciare un appello sui social: “Dentro c’era il borsone c’erano le cose della mia squadra. All’interno c’erano parastinchi ed altre cose a cui tengo e che metto per scaramanzia da anni. Se per favore in qualche angolo della città qualcuno di voi nota un borsone da calcio della Salernitana, mi contatti magari recupero delle cose che per un’atleta valgono tantissimo. Lo so che la richiesta è bizzarra, ma chi gioca sa cosa voglio dire”