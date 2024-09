AVERSA. Detenuto tenta gesto estremo nella camera di sicurezza del tribunale

A darne notizia, attraverso una nota, è il sindacato Osapp

AVERSA – Detenuto prova ad impiccarsi nella camera di sicurezza del tribunale di Napoli Nord ad Aversa, salvato dalla polizia penitenziaria. L’uomo, 42 anni, si trovava nel palazzo di giustizia normanno in attesa di un’udienza quando ha tentato di impiccarsi utilizzando una cintura per accappatoio, fornita dal capo scorta per evitare l’abbassamento del pantalone durante il tragitto verso la struttura giudiziaria.

La scorta ha notato le intenzioni del detenuto ed è intervenuta immediatamente allertando i soccorsi. A darne notizia, attraverso una nota, è il sindacato Osapp: “Ancora una volta la Polizia Penitenziaria si è trovata a fronteggiare una situazione estrema dimostrando, nonostante le carenze e le difficoltà operative, una professionalità e una prontezza di intervento eccezionali”, dichiara il segretario generale dell’Osapp Leo Beneduci. “Questi episodi – aggiunge – confermano quanto il nostro personale sia costantemente esposto a rischi e responsabilità fuori dal comune, operando in contesti difficili, spesso con risorse insufficienti. Non è accettabile che si continui a chiedere al personale della Polizia Penitenziaria di lavorare in condizioni precarie, con organici ridotti e senza il supporto adeguato. Questo episodio, pur con un esito positivo, dimostra quanto sia urgente una revisione radicale del sistema di scorta e sicurezza e una maggiore attenzione alle necessità operative del personale”.