AVERSA. Discarica vicino alla scuola: sequestrato terreno

AVERSA – La polizia locale di Aversa nel corso delle attività di monitoraggio e controllo del territorio, ha posto sotto sequestro di polizia giudiziaria un appezzamento di terreno presumibilmente rientrante nelle disponibilità della Provincia di Caserta adiacente all’istituto tecnico statale “Andreozzi”.

Il deposito illecito di rifiuti è stato riscontrato nell’area che si trova nella strada parallela alla rampa di collegamento tra l’uscita Aversa Nord e viale Europa. Grandi difficoltà, per gli agenti, per raggiungere l’area ubicata in una località dalla quale si accede percorrendo terreni sterrati e strade impervie, dove i camion che trasportano materiali di scarto e fresatura di asfalto non hanno difficoltà a percorrerla.

di circa 2500 metri quadrati sono stati rinvenuti circa 6000 metri cubi di cumuli di fresatura di asfalto depositati. La cosa grave che chi ha posto in essere queste operazioni criminose non ha tenuto conto della presenza di due istituti scolastici frequentati da centinaia di alunni. Per tali motivi l’area è stata sottoposta a sequestro di polizia giudiziaria.