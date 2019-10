AVERSA. Donna anziana si sente male in casa, i sanitari la portano in ospedale salvandola

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Una donna anziana ieri è stata soccorsa e trasportata in ospedale dopo aver subito un malore. Ieri intorno alle 13 circa, una donna anziana si è sentita male, ha accusato un malore, prontamente i familiari della donna hanno richiesto l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno soccorso l’anziana, residente in Piazza Municipio e fatta stendere sulla lettiga l’hanno trasportata in ospedale, per essere sottoposta a visite più approfondite. Fortunatamente la donna non sarebbe in pericolo di vita.