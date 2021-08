AVERSA. Seguita e scippata dopo un prelievo in banca, malviventi in fuga

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Donna scippata in via Magenta paura e rabbia della vittima. Scippo in pieno centro questa mattina. Vittima una signora del luogo, che si è vista portare via la borsa appena uscita dalla banca. Lo scippo è avvenuto in via Magenta e la donna si ricorda solo di un motorino che avanzava verso di lei in maniera regolare, poi uno strattone che con abilità gli ha tolto dalle mani la borsa. Da informazioni raccolte sul posto, pare che lo scippatore ha avvicinato la vittima in sella ad un motorino, poi poichè vi erano diverse persone in strada, il presunto complice che era in un’auto poco distante in sosta ha iniziato a suonare con insistenza attirando l’attenzione su di se, consentendo così allo scippatore di prendere la borsa e fuggire via. In zona vi sono diverse telecamere sia pubbliche che private degli esercizi commerciali. Sul posto è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, la vittima molto scossa per l’accaduto pare che era da poco uscita dalla banca dopo un prelievo, in corso di quantificazione il bottino. Tanta rabbia tra i cittadini stanchi di questi continui atti predatori anche in pieno giorno.