AVERSA. Donna travolta e uccisa, è caccia al pirata della strada

AVERSA – Come raccontato nel precedente articolo (LEGGI QUI), una donna e’ deceduta dopo essere stata investita in viale Europa, la strada che collega Aversa con San Marcellino. La donna, 34 anni di origini ucraine, stava uscendo dall’abitacolo della sua auto, quando e’ stata travolta in pieno da un’altra macchina, una Fiat Punto, e sbalzata a circa 8 metri dal veicolo. Il conducente ha abbandonato l’auto sul posto ed e’ scappato via. Inutili i soccorsi, la donna e’ deceduta sul colpo. Sul posto i carabinieri di Aversa che stanno cercando di rintracciare il proprietario dalla targa dall’auto abbandonata.