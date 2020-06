AVERSA. E’morto improvvisamente l’ispettore di polizia Giovanni Flagiello

AVERSA – Il ricordo commosso è quello della nipote, la nota giornalista, Marilena Natale. ” Giovanni Flagiello – dichiara la Natale- è stato l’incubo dei criminali e dei camorristi dell’agro aversano. E’ stato fatto segno di attentati, come quello famoso della bomba, posizionata sotto al commissariato di Aversa dal boss Di Girolamo.”

Giovanni Flagiello se n’è andato improvvisamente a 72 anni, stroncato da un infarto. Il periodo ricordato da Marilena Natale è quello in cui Flagiello comandava l’Investigativa del Commissariato di Aversa.

In polizia c’era entrato nel 1966 e dopo 35 anni di servizio era andato in pensione con il grado di ispettore. Giovanni Flagiello lascia tre figli ed ha svolto un ruolo guida anche all’interno della famiglia. “Era mio zio – conclude la Natale, il mio mentore, quello che mi ha inculcato i valori in cui credo e che cerco di testimoniare ogni giorno nella mia attività.”

I funerali si svolgeranno domani, sabato, ad Aversa.