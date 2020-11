AVERSA. Escalation di furti in auto al cimitero. Ieri giornata nera per i cittadini

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Escalation di furti in auto al cimitero. Ieri giornata nera per i cittadini aversani. Diverse le segnalazioni di furti a danno delle auto in sosta presso il cimitero normanno. Nella mattinata, infatti, alcuni cittadini, che si erano recati al luogo sacro per omaggiare i propri cari defunti, al loro ritorno all’auto hanno avuto la brutta sorpresa: finestrini rotti e auto depredate dei più disperati oggetti. Alla prima vittima è stata sottratta una confezione di yogurt, alla seconda vittima, invece, un giubbotto destinato ad una persona bisognosa e alla terza, sottratta una busta di castagne. Davvero un atto vile e vergognoso. Queste le segnalazioni delle vittime che hanno lanciato l’allarme sui social:

Raffaele Lillo così commenta: “Verso le 12 mi reco al cimitero di Aversa per commemorare i miei defunti, sono stato max 10 minuti perché dietro al sedile avevo un cartone da 12 di yogurt del valore di € 1,80… embè all’uscita ho trovato il vetro rotto… e rubato gli yogurt!!!! Saranno stati zingari…. saranno stati i parcheggiatori abusivi lì vicino perché non ho messo la macchina nella “loro” zona… sarà stato un morto di fame!!!! Ma io te li benedico!!! E se esiste una giustizia, sicuramente avrai la tua perché la vita è una ruota che gira!!! Buona domenica e speriamo siano stati di tuo gradimento!!!”.

Raffaele G, invece: “Carissimo ore 10,30/11.00 stesso giorno stesso posto, hanno fatto questo danno per un giubbotto destinato ad una persona che ne ha bisogno. Qualcuno prima o poi vi becca, spero non la polizia, ma il proprietario della vettura”.