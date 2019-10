AVERSA. Falsi tecnici Enel si introducono negli appartamenti per truffare i cittadini. Ecco l’ultimo caso

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis)– Falsi tecnici Enel, si introducono negli appartamenti per truffare i residenti. Arriva la segnalazione di un cittadino circa la nuova truffa che si sta mettendo in atto ad Aversa e Agro aversano.

Secondo la testimonianza, due soggetti vestiti bene e con falsi tesserini ENEL, bussano alle case di ignari cittadini chiedendo, ansi pretendendo di entrare per controllare i contatori dell’energia elettrica, poi una volta dentro attuano la truffa, per poi darsi alla fuga.

Questa volta gli è andata male, visto che l’attento cittadino N.B. ha capito che vi era qualcosa che non andava e ha mandato via i due truffatori, i quali non contenti dell’esito si sono introdotti nel condominio, scavalcando il cancello, si sono diretti ad un altro appartamento, visto ciò il condomino unitamente ad un vicino di casa hanno allertato le forze dell’ordine ee sono scesi in cortile per fermare i due delinquenti, ma questi si sono dati alla fuga, per cui “state attenti” è il monito del cittadino, che scrive: “Stamattina, 2 soggetti individui hanno bussato al citofono palazzo condominiale; qualificandosi come tecnici del ENEL, APRITE DOBBIAMO CONTROLLARE CONTATORI, ho risposto CHE NON SONO AUTORIZZATO AD APRIRE, TANTO MENO APRO, (L’ENEL NON MANDA NESSUN INCARICATO A CASA PER CONTROLLI). NON CONTENTI I SOGGETTI HANNO SCAVALCATO MURETTO DEL PALAZZO CONFINANTE, ENTRANDO NELLA PROPRIETÀ PRIVATA, BUSSANDO DI NUOVO AL CITOFONO, SI SONO ALLONTANATI (non li ho più visti) SOLO QUANDO SONO SCESO GIÙ CON IL SUPPORTO DEL VICINO DI CASA.FATE MOLTA ATTENZIONE, SOPRATTUTTO PER LE PERSONE ANZIANE, QUESTI SOGGETTI MALFATTORI GIRANO.”

Per questo l’azienda intende fornire alcuni consigli utili per difendersi dalle truffe e riconoscere i veri incaricati: chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel Energia, che si tratti di dipendenti o di personale esterno incaricato, deve essere munito di tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento. Se qualcuno si presenta al domicilio a nome dell’azienda bisogna sempre chiedere di visionare il tesserino con tutti i riferimenti. Inoltre nessuno è autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio per conto di Enel. Al pari degli altri operatori presenti sul libero mercato, anche Enel Energia si avvale di agenti specializzati che possono presentare le nuove offerte al domicilio dei clienti. Si tratta anche in questo caso di persone munite di tesserino di riconoscimento con indicazione della agenzia incaricata della vendita. Per ulteriore verifica, il cliente può accertare con una telefonata al numero verde 800900860 (Enel Energia) che l’agenzia di vendita faccia realmente parte di quelle che lavorano per Enel.