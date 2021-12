AVERSA. Fanno esplodere parchimetro: identificati e deferiti 4 giovanissimi

AVERSA- La Polizia di Stato di Caserta, al termine di serrata attività investigativa, ha deferito alla competente A.G. quattro soggetti, di cui tre minori, resisi responsabili del danneggiamento di un parchimetro, utilizzando un potente petardo.

Gli operatori della Squadra Volante del Commissariato della Polizia di Stato di Aversa, dopo la mezzanotte del 28 u.s., su segnalazione di un passante, intervenivano in quella Piazza Paul Harris, dove constatavano che ignoti, dopo aver introdotto in uno sportellino esterno un potente petardo, provocandone l’esplosione, danneggiavano gravemente il dispositivo.

Grazie ad alcune testimonianze ed all’acquisizione delle immagini di un sistema di video sorveglianza installato nella zona, si riusciva ad individuare il veicolo a bordo del quale gli autori dell’azione criminosa si erano repentinamente allontanati, per poi recarsi nei pressi di un bar ubicato poco distante.

Dalla tempestiva attività info-investigativa svolta dagli investigatori si riusciva ad identificare compiutamente il proprietario ed gli occupanti del precitato automezzo.-

Le risultanze della proficua attività di p.g. svolta dagli operatori del Commissariato della Polizia di Stato di Aversa consentivano di deferire all’A.G. i quattro soggetti per reati di danneggiamento aggravato ed accensioni pericolose.