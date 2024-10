AVERSA. Fatture false, finisce l’incubo per un noto imprenditore: ASSOLTO

La Procura aveva chiesto una condanna a due anni

AVERSA – È terminato ieri, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord – Giudice Monocratico Dott. Eugenio Troisi, il processo a carico di T.G., legale rappresentante della “Latina 2014 soc. Coop. A.r.l.”, società agro aversana esercente l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali. Secondo l’accusa la società avrebbe indebitamente detratto, in violazione della normativa di riferimento, un’imposta IVA pari ad euro 170.000 con riferimento a delle fatture attribuite ad operazioni ritenute inesistenti. La Procura aveva chiesto una condanna a due anni. La difesa, affidata all’Avv. Antonio Daniele, è riuscita a dimostrare l’assenza di materiale probatorio da cui desumere la presunta inesistenza delle fatture in oggetto e di conseguenza la presunta inesistenza delle opere connesse alle medesime. L’imputato è stato assolto.