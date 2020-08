AVERSA. Finanza in un noto supermercato per dei gelati venduti con una nuova etichetta. Ecco cos’è accaduto

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Finanza presso noto supermercato, fatto chiarezza sui prodotti. Nelle ultime ore sui social si era sollevato un vero e proprio polverone su dei gelati venduti in offerta dal supermercato di Tella di Aversa, molti era preoccupati circa l’etichettatura riapposta con date diverse di scadenza, tante le segnalazioni che è stato necessario l’accertamento da parte dei militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Aversa, che hanno accertato solo che alcuni gelati riportavano un’etichetta di scadenza relativa a dicembre 2020, ma era una etichetta poichè il prodotto difatti aveva una prima scadenza a giugno 2020, come si evince dal verbale della finanza, reso noto dagli stessi titolari dell’esercizio commerciale. Gli stessi hanno provveduto a fornire spiegazioni e documentazione attestante la regolarità della condotta e la qualità dei prodotti algida kimbo, con un comunicato spiegano che “è un’iniziativa operazione consumo sostenibile, del produttore Algida, e che sono state seguite tutte le procedure a norma di legge e i prodotti sono sicuri e possono essere venduti. In quanto dal controllo è emersa assenza totale di anomalie dei prodotti e del Gruppo Di Tella srl“.