AVERSA. Fissati i funerali di Giuseppe Cardillo il 62enne trovato senza vita in casa

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Fissati i funerali di Giuseppe Cardillo il 62enne trovato senza vita in casa. Domani alle 10:30 si svolgeranno i funerali presso la Parrocchia S. Giuseppe Operaio ad Aversa del 62enne Giuseppe Cardillo, trovato senza vita 5 giorni fa in via Saporito. L’uomo molto conosciuto in zona, da alcuni giorni, pare quattro, non lo si vedeva in giro, nonostante lui facesse delle passeggiate abituali e frequentasse un bar della zona, preoccupati i conoscenti e il fratello, questi si era recato presso l’abitazione del congiunto, e lo ha trovato senza vita, riverso in terra, per cui subito ha allertato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 che purtroppo poterono constatarne il decesso che risale a diversi giorni addietro, pare che le cause siano naturali, probabilmente un malore fatale. Sul corpo dell’uomo è stata eseguita l’autopsia come disposto dalle Autorità, pare che quindi come ipotizzato si sia trattato di morte per cause naturali. Uno shock per amici e parenti. Cardillo in zona era molto apprezzato e conosciuto. L’uomo lascia i figli Maria e Riccardo e i suoi quattro fratelli e due sorelle.