AVERSA. Fissati i funerali di Nicola D’Alterio, l’ex vigile investito e ucciso in pieno centro

Per l’incidente è stato denunciato per omicidio stradale un falegname di Aversa

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Fissati i funerali dell’ex Vigile urbano di Aversa, Nicola D’Alterio, 85 anni. La funzione religiosa avrà luogo domani alle 16 presso la Parrocchia di Santa Maria a Piazza ad Aversa. D’Alterio, ex vigile urbano di Teverola ma per anni operante presso il Comando di Aversa, lascia la figlia Francesca e i tanti ex colleghi, amici e parenti affranti dal dolore. Ricordiamo che D’Alterio è deceduto a seguito delle gravi lesioni riportate dopo essere stato investito da un’auto nei pressi del Parco Pozzi di Aversa. Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe sbucato all’improvviso da un cespuglio e sarebbe stato investito da una vettura. Immediati sono stati i soccorsi: l’ex vigile è stato trasportato all’ospedale Moscati di Aversa dove, purtroppo, è morto poco dopo.