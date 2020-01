AVERSA – Aveva parcheggiato la macchina nei pressi della stazione di Aversa, per poi andare incontro alla figlia che usciva da scuola, il liceo Siani. Tornata alla vettura, la scoperta per la sfortunata mamma, che si è trovata senza borsa, trafugata da qualcuno. All’interno vi era poco denaro in contanti ma, soprattutto, i documenti d’identità della signora. Il tentativo di rubare lo stereo, invece, non è andato a buon fine.