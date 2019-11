AVERSA. Governatore De Luca contestato. Gli gettano i sacchetti e uno lo colpisce

AVERSA – Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, mentre stava lasciando il municipio di Aversa dove si era recato per sottoscrivere l’accordo sui Pics (Programmi Integrati città Sostenibili) è stato avvicinato da una decina di persone che hanno lanciato al suo indirizzo delle buste di immondizia. Un sacchetto pare anche abbia colpito il presidente. I manifestanti provenienti dall’hinterland napoletano si sono poi allontanati mentre De Luca in auto ha lasciato la zona per altri appuntamenti. Le forze dell’ordine stanno vagliando le immagini riprese dale telecamere della zona per identificare i responsabili.