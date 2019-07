AVERSA. I Vigili urbani al lavoro tra la gente del sabato sera: ecco i risultati

AVERSA (red.cro.) – Ieri sera, per le vie della movida di Aversa, è stato operato un continuo controllo della città, messo in campo dalla Polizia municipale agli ordini del comandante Guarino.

Otto agenti divisi in tre pattuglie, ai quali va il mio ringraziamento per il lavoro svolto e otto locali sono stati sanzionati per occupazione di suolo pubblico, quattro per aver continuato a emettere musica oltre l’orario consentito.

Sono state emesse decine di contravvenzioni per violazioni al codice della strada tra cui guida senza cintura, sosta sul marciapiedi e violazione della zona a traffico limitato. Inoltre sono stati sanzionati con l’intimazione di allontanamento, il daspo, due parcheggiatori abusivi che taglieggiavano gli automobilisti nella villa comunale