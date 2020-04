AVERSA. Il Comune dona Uova di Pasqua ai detenuti

AVERSA – Uova di Pasqua sono state donate dal Comune di Aversa ai detenuti della locale casa circondariale. “Un atto di solidarieta’ e umanita’ in un periodo difficile” spiega il sindaco di Aversa Alfonso Golia. “Insieme ai responsabili di Caritas diocesana, Protezione civile, Croce rossa e Polizia municipale – prosegue – abbiamo voluto compiere questo gesto nei confronti di chi in questo periodo di emergenza, in ottemperanza della normativa vigente, non puo’ ricevere visite dai familiari a causa della sospensione dei colloqui” conclude Golia.