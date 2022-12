AVERSA IN LUTTO. Muore farmacista 64enne. L’addio del marito: “Sei stato il mio grande Amore”

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – La città di Aversa dice addio alla dottoressa Diana Rossana Picone.

La 64enne, titolare di una storica Farmacia , si è spenta prematuramente, lasciando nello sconforto il marito Placido e gli amati figli Simona, Maria, Michele e i tanti che la conoscevano e ne apprezzavano le doti umane e professionali.

Tanti i presenti ai funerali celebrati presso il Duomo, la chiesa di San Paolo ad Aversa.

Questo il toccante addio del marito Placido Sorrentino: “Amore mio, questo è l’ultimo viaggio senza di me, adesso mi hai lasciato un compito molto delicato e difficile spero di essere all’ altezza. Con il tuo aiuto, seguimi sempre come sai fare tu, insieme non abbiamo mai mollato, ce la farò con il tuo aiuto. Sei stato il mio grande Amore, ti amerò per sempre!”