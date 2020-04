AVERSA in lutto. La città piange lo stimato preside Luigi Atronne

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) La città piange lo stimato preside Luigi Atronne. Stamani una ennesima terribile notizia ha sconvolto la comunità, dopo la dipartita dell’assessore e medico Antonio De Michele, lascia questa terra il prof e preside in pensione Luigi Atronne, di 82 anni.

L’uomo apparteneva ad una nota e stimata famiglia di professionisti normanni, per tanti anni aveva insegnato con amore e passione formando intere generazioni poi divenne Preside, amato e ben voluto da tutti, per la sua dolcezza, grande cultura, umanità e passione con cui si dedicava alla scuola e agli studenti, il sapere era fondamentale per lui, la sete di conoscenza era la fonte della vita e della cultura.

In tantissimi in queste ore stanno scrivendo messaggi di addio per lo stimato docente, che ha lasciato un vuoto incolmabile in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Ecco alcuni esempi scritti dai nipoti: “A noi che continuiamo a vivere su questa terra resta il compito di tener vivo il tuo caro ricordo. La perdita di una persona saggia come te è un vuoto incolmabile, ma ciò che conforta è tutto il bene che ci hai lasciato. Ti ho riservato un posticino nel mio cuore, Ciao Zio. Riposa in pace.”

“Lo zio di cui eravamo tanto orgogliosi…lo zio che era motivo di vanto per la persona che era… Lo zio a cui eravamo legati tantissimo è andato via in punta di piedi cogliendo tutti noi di sorpresa… una dolorossima sorpresa. Buon viaggio Luigi Atronne alias ” ‘o signor” come ti chiamava mia mamma!”

La salma sarà benedetta presso il cimitero di Aversa.