AVERSA. La Procura chiude le indagini. Dopo 17 anni, l’omicidio di Romina del Gaudio non ha un colpevole

SAN TAMMARO – Sarà archiviato di nuovo dalla procura di Santa Maria Capua Vetere il caso della morte di Romina del Gaudio, la 19enne di Napoli scomparsa il 4 giugno del 2004 e ritrovata priva di vita a San Tammaro in un bosco vicino al real sito di Carditello.

A diciassette anni di distanza da questa tragedia, dunque, le indagini verranno chiuse e il delitto non avrà nessun colpevole.

Romina lavorava ad Aversa come rappresentante della Wind. Fu lì che venne vista l’ultima volta viva, il 4 giugno del 2004, proprio nel centro storico nei pressi del parco Pozzi e poi dopo 45 giorni venne trovata morta nel boschetto di Carditello a San Tammaro. Quello che rimaneva del suo corpo era quasi irriconoscibile per un avanzato stato di decomposizione. Romina era stata uccisa con due colpi di pistola sparati alla testa da distanza ravvicinata. Il suo assassino, con la seconda archiviazione, non si troverà mai.