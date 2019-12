AVERSA. Lanciano i sacchetti dell’immondizia in testa al governatore De Luca, identificati in 10

AVERSA (red.cro.) – Era il 30 novembre quando il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, mentre stava lasciando il municipio di Aversa dove si era recato per sottoscrivere l’accordo sui Pics (Programmi Integrati città Sostenibili) era stato avvicinato da una decina di persone che hanno lanciato al suo indirizzo delle buste di immondizia. In questi giorni, dopo la denuncia del governatore salernitano, sono state rintracciate 10 persone, attraverso informazioni e le immagini della videosorveglianza. Per loro è stata redatta un’informativa di reato che è stata inoltrata alla Procura della Repubblica che, ora, procederà con l’apertura di un fascicolo.