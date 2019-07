AVERSA. Litigano per futili motivi: uno dei due non ci sta, si presenta con i rinforzi, e pesta a sangue il suo ‘avversario’

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Grave episodio quello accaduto l’altra sera in Via Modigliani ad Aversa.: un gruppo di 5 ragazzi è sceso da una Fiat Panda di colore nero, armati di mazze, e si è diretto verso un loro coetaneo, proprio a mo’ di spedizione punitiva.

Secondo indiscrezioni pare che tra la vittima ed uno degli aggressori fosse avvenuta una lite finita ad insulti, minacce e qualche schiaffo. Il soggetto, furioso per esser uscito ‘sconfitto’ dal confronto, si è allontanato per chiedere rinforzi e, vigliaccamente, ha pestato a sangue l’avversario con l’ausilio di 4 complici armati.



La violenta aggressione è avvenuta sotto gli occhi di numerosi presenti, comprese famiglie con figli che stavano gustando un gelato nei pressi di un locale di via Modigliani: molti hanno richiesto l’intervento di carabinieri e polizia municipale per impedire che la vittima potesse essere pestata con gravi conseguenze. Il ragazzo, ferito, è stato portato via.