AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Panico in città, uomo trovato esanime in cucina. Ora è grave in ospedale. Ieri sera intorno alle 23:30 circa in un appartamento di Viale Europa ad Aversa i familiari di un 40enne, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno soccorso, forse a causa di un malore. L’uomo è stato immediatamente trasportato al Moscati di Aversa, le sue condizioni sono molto serie, attualmente è sotto osservazione.