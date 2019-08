AVERSA. 😂😂Meravigliosa proposta per un matrimonio: “Cerco pianista che suoni per 8 ore la stessa canzone. Non ti pago ma puoi mangiare con noi”

AVERSA – E’ finito in pochissimo tempo nelle grinfie del Signor Distruggere, volto, anzi tastiera nota nel mondo dei social. Il Signor Distruggere, alias┬áVincenzo Maisto, svela al mondo i fenomeni pi├╣ surreali del web e non poteva passare anche nella nostra provincia e nell’agro aversano.

Il post, pubblicato da una certa Sara in un gruppo Facebook, propone un’offerta di lavoro “irrinunciabile”: oltre 7 ore di lavoro, una sola canzone cantata da nipotine e cuginette, I Will Always Love You┬ádi Whitney Houston, giusto una cosa semplice e indolore. La pianista non ricever├á compenso, perch├ę pagare una persona per un servizio ├Ę diventato “da poveri”, per├▓, probabilmente tra una riproduzione e l’altra della canzone colonna sonora del film Guardia del corpo, potr├á mangiare. Che fortuna, non deve neanche portarsi il panino da casa.

Se questo non basta, l’offerta sublima il fantastico con questa frase “sarebbe un’ottima vetrina perch├ę, non posso fare nomi, ma ci sar├á uno del Grande Fratello“. Ora, anche se fosse davvero un’occasione di lancio, davanti al boss di un’enorme casa discografica, lo sarebbe suonare la stessa canzone per 8 ore? E per uno del Grande Fratello?

Ringraziamo il Signor Distruggere per questa piccola perla, ma soprattutto ringraziamo la signora/signorina Sara solo per averla pensata.