AVERSA. Movida selvaggia, minaccia i ragazzi con un fucile

I giovani ostacolavano l’ingresso in un palazzo in piazza San Domenico e lui, esasperato, ha cacciato l’arma per farli allontanare.

AVERSA Movida selvaggia un po’ in tutti i centri della provincia, ma da qui a minacciare dei ragazzi con un fucile, ce ne passa. Eppure è accaduto, ad Aversa, in piazza San Domenico. Dei giovani, infatti, intralciavano l’ingresso in un palazzo ed uno dei residenti ha ben pensato di farsi strada tra la folla minacciando l’uso del fucile. Una soluzione certamente “drastica”. Ben altri dovrebbero essere i modi per fare in modo che si rispettino le regole.