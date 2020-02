AVERSA. Movida violenta in via Seggio. Ecco chi sono i 3 ragazzi aggrediti e feriti a coltellate

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Emergono ulteriori dettagli sulla grave aggressione, avvenuta la scorsa notte, ai danni di tre giovani nella movida normanna. Sulla vicenda indagano gli agenti del locale Commissariato di San Lorenzo ad Aversa, che sono sulle tracce degli aggressori, giovani extracomunitari, che durante la notte tra sabato e domenica in via Seggio, hanno accerchiato le tre vittime, provenienti da Crispano. I tre giovani sono stati accerchiati e minacciati, pare per derubarli dei cellulari e dei soldi, ma al rifiuto di questi ultimi, gli stranieri li hanno picchiati e feriti con dei coltelli. Un cittadino ha pubblicato sui social le foto delle tre giovani vittime, scrivendo: “Crispano è un deserto, ci sono più di mille ragazzi che ogni fine settimana si allontanano dal nostro paese perché non c’è niente che li trattiene. E questo cosa comporta? Ragazzi aggrediti, accoltellati e bullizzati. E la politica cosa fa? Niente e non ci sono nemmeno progetti futuri”. Indignazione ad Aversa e a Crispano per questo vile atto di violenza sempre più dilagante in città.