AVERSA. Muore il Maresciallo dell’Areonautica Militare Mario Cunti

) – Lutto nell’Aeronautica Militare per la dipartita di, 80 anni. La terribile e triste notizia della scomparsa dello stimato maresciallo Cunti, vittima di un male per il quale era ricoverato presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si è spento, ha colpito il corpo militare tutto.L’apprezzato maresciallo aveva servito con onore e dedizione lo Stato in diverse le operazioni portate a termine con successo durante il servizio ed aveva ricevuto anche numerosi riconoscimenti ed onorificenze per l’attività svolta. Durante il periodo della pensione aveva poi ricoperto il ruolo di Presidente dell’associazione di Parete dei vari ex appartenenti alle forze dell’ordine.Stamani ad Aversa si è tenuto il rito funebre presso la Chiesa di Santi Filippo e Giacomo (Madonna di Casaluce): presenti la moglie Adele Imperato, i figli e i tanti colleghi militari dell’Aeronautica per l’ultimo saluto al valoroso militare. La salma è stata poi trasportata presso il cimitero di Santa Maria C.V.