AVERSA. Non risponde al telefono e al citofono, anziano salvato in extremis dai vigili del fuoco

I parenti hanno allertato pompieri e 118.

AVERSA. Era da qualche ora che non dava più notizie di sé e, per tale ragione, i familiari dell’anziano residente in via Corcioni, ad Aversa, hanno allertato i vigili del fuoco del distaccamento normanno ed il 118. I parenti, infatti, avevano provato a telefonarlo e citofonarlo, senza avere risposta. I vigili del fuoco, aperta la porta di ingresso, hanno ritrovato l’uomo in stato di incoscienza. I sanitari del 118 lo hanno immediatamente trasportato in ospedale.