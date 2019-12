AVERSA – Non è ancora chiaro se sia stato un episodio voluto o semplicemente un incidente di percorso, fatto sta che, la notte scorsa, una giovane di appena 18 anni residente in zona di viale della Libertà, è stata trasportata all’ospedale Moscati di Aversa dopo aver ingerito del detersivo. Per fortuna la quantità non era tale da mettere a rischio la vita della giovane. In ospedale la 18enne è stata sottoposta ai controlli del caso.