AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Grave incidente stradale giovane rimasto ferito auto ribaltata. Ieri sera lungo via de Jasi ad Aversa una vettura sulla quale viaggiava un giovane ha perso il controllo del veicolo finendo con lo sbandare e poi l’auto si è ribaltata. L’incidente è stato molto grave, il giovane soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato al Moscati di Aversa, pare, che è tuttora ricoverato. Ignote le cause dell’incidente, accertamenti in corso si è temuto per il peggio.