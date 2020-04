AVERSA piange il suo giudice, muore Raffaele Numeroso

Magistrato con funzioni di Presidente della Corte di Appello di Napoli, era a riposo da dicembre 2008

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto nella magistratura, si è spento l’ex Presidente della Corte D’Appello di Napoli Raffaele Numeroso, 86 anni. Lascia la moglie Gina e le figlie Virginia e Rosy.

Numeroso è stato un insigne magistrato e illustre concittadino conosciuto e stimato in tutta la città di Aversa. Nato ad Aversa nel 1933, ha iniziato la carriera come pretore. Diversi gli incarichi ricoperti a Napoli dove è stato anche giudice di tribunale e in seguito di corte d’Appello. Presso quest’ ultimo ufficio ha svolto anche le funzioni di presidente di sezione.

E’ stato procuratore Generale della Repubblica a Perugia prima di diventare presidente della corte d’appello di Napoli nel 2002. In magistratura dal 1959, era stato studente del liceo Cirillo e nipote del deputato Raffaele Numeroso, originario di Lusciano, e membro dell’assemblea Costituente.

Magistrato di settima valutazione di professionalità, con funzioni di Presidente della Corte di Appello di Napoli. A riposo da dicembre 2008.