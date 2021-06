LE FOTO AVERSA. Prima il boato poi il crollo, notte di paura in via Musto

AVERSA – Questa notte verso le ore 22:30 una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta proveniente dal distaccamento di Aversa, è intervenuta nel comune di Aversa in via Musto allertata per un crollo parziale di un vecchio fabbricato. I Vigili del Fuoco immediatamente intervenuti sul posto anche con il nucleo U.S.A.R. (Urban Search and Rescue), specializzato nelle ricerche e soccorso di dispersi sotto le macerie, hanno attivato tutte le procedure per la ricerca di eventuali persone rimaste coinvolte.

Sul posto intervenivano anche il Capo Reparto della sezione operativa ed il Funzionario di servizio per la gestione delle operazioni di soccorso.

Dopo aver verificato che nessuno era rimasto coinvolto nel crollo, i Vigili del Fuoco provvedevano a mettere in sicurezza l’intera zona e a chiudere l’intervento.