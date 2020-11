AVERSA. Raffica di furti nelle auto. Cittadini esasperati

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Raffica di furti nelle auto, esasperati i cittadini. In queste ore infuria la polemica sui social, a causa della raffica di furti a danno delle auto in sosta con la solita tecnica della rottura dei finestrini per depredare le vetture del loro contenuto. A denunciare ai carabinieri e sui social l’accaduto una cittadina normanna che scrive: “Sono dai carabinieri a sporgere denuncia. Stanotte più persone ad Aversa hanno ricevuto furti nelle loro autovetture, pezzi e ciò che vi era contenuto nei cofani. Persone ubicate presso indirizzi diversi. Mi chiedo, se c’è il lock down e dopo le 22 non può circolare nessuno, come fanno tutti questi ladri a girare?”.