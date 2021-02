AVERSA. “Dacci l’orologio”. In due puntano la pistola in faccia ad una famiglia

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Oggi intorno alle 13:00, nei pressi Banco di Napoli, non distante dal Pub San Patrick, sul viale della Libertà di Aversa, due soggetti con abiti di pelle nera e casco integrale nero in sella a una Yamaha Tmax hanno fermato con in pugno una pistola ad una famiglia che transitava lungo tale strada, intimandogli di consegnare, soldi, orologi e cellulare e oggetti preziosi.

Le vittime terrorizzate hanno ceduto alle richieste e poi hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. Questa la segnalazione sui social per avvisare di stare attenti gli altri cittadini, Massimo R. scrive: “segnalo due persone in abbigliamento di pelle e caschi neri su un Yamaha Tmax che hanno appena effettuato una rapina a mano armata su viale della Libertà ad Aversa. Le autorità sono già state informate.“