AVERSA – Saranno le telecamere di videosorveglianza, presenti sul posto, a fare chiarezza sulla rapina avvenuta nel pomeriggio di ieri in un negozio di via Rivero ad Aversa. Stando ad una prima ricostruzione, i malviventi erano due. Uno di questi si è introdotto nel negozio minacciando una cliente e rapinandola. I due in sella ad una moto si sono dati alla fuga. La polizia sta lavorando per risalire all’identità degli autori.