AVERSA. Rissa tra fujenti durante la processione. Bagarre in piazza

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Rissa tra fujenti durante la processione. L’altra sera durante la processione in occasione delle festività pasquali, i devoti della Madonna dell’Arco in piazza Sant’Anna si sono scontrati venendo anche alle mani tra due gruppi di circoli diversi della Madonna. Secondo indiscrezioni, alcuni esponenti delle istituzioni, vista la situazione, hanno abbandonato l’evento scandalizzati da ciò, un evento sacro che diviene violento e sacrilego. Anche i cittadini sono rimasti allibiti per l’accaduto. Pare che don Carmine Schiavone, presente alle celebrazioni, sia intenzionato a relazionare il tutto alla Diocesi per dei provvedimenti.