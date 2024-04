IL VIDEO AVERSA. Scassinata paninoteca inaugurata venti giorni fa: bottino da 10mila euro

Armati di flex, hanno scassinato la serranda

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Banditi in azione in via Gramsci.

Una squadra di delinquenti col volto travisato, armati di flex, hanno scassinato la serranda dell’attività commerciale Mr paninoteca lab, inaugurata neppure 20 giorni fa. I balordi si sono introdotti e diretti ai registratori di cassa e hanno portato via circa 10mila euro, un danno enorme per i titolari.

Il tutto come è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Il furto è stato denunciato alle autorità.