AVERSA. Schianto sulla Provinciale 335, auto finisce contro guard rail: ragazzo ferito

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Schianto sulla Provinciale 335, auto finisce contro guardrail: ragazzo resta ferito.

Lungo la nota strada tra Aversa Nord e Sud direzione Napoli, ieri pomeriggio una vettura è finita contro il guardrail. Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe perso il controllo forse per la scivolosità della strada, e sarebbe finita contro la recinzione di contenimento laterale dalla parte opposta del proprio senso di marcia. La parte anteriore della vettura è andata distrutta e il conducente ha riportato alcune lesioni.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi di legge. Il giovane è stata portato all’ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.