AVERSA. Scippata fuori al panificio e trascinata per diversi metri, finisce in ospedale

AVERSA – Scippata in via Galileo Galilei e trascinata per diversi metri. E’ ciò che è accaduto ad una donna di Aversa sabato pomeriggio, 8 agosto, intorno alle 17:20 fuori al panificio Antico Borgo. Con un’azione fulminea la donna si è vista portare via la borsa dopo essere stata strattonata e trascinata, il che le ha provocato diverse escoriazioni che hanno reso necessario il trasporto al pronto soccorso.

La signora ora è alla disperata ricerca di riavere indietro almeno i documenti e per questo motivo, già dalla serata di ieri, su diversi gruppi Facebook della città normanna ha postato un accorato appello ai cittadini affinché, chiunque noti una borsa come quella che si vede in foto, a terra o nei pressi dei contenitori della spazzatura, di contattarla.